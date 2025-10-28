Mio papà è vittima del regime cinese Ora gli Usa possono farlo liberare

Laverita.info | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sebastien Lai, figlio del giornalista in carcere dal 2020 a Hong Kong: «Per aver difeso la democrazia, rischia l’ergastolo. Ringrazio Trump per il sostegno e l’impegno per il suo rilascio. Spero che anche il Vaticano si faccia sentire». 🔗 Leggi su Laverita.info

