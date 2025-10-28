Mio papà è vittima del regime cinese Ora gli Usa possono farlo liberare
Sebastien Lai, figlio del giornalista in carcere dal 2020 a Hong Kong: «Per aver difeso la democrazia, rischia l’ergastolo. Ringrazio Trump per il sostegno e l’impegno per il suo rilascio. Spero che anche il Vaticano si faccia sentire». 🔗 Leggi su Laverita.info
Argomenti simili trattati di recente
Il premio Nobel alla leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado è una bellissima notizia che riempie di speranza chi oggi è vittima dell’oppressione del regime di Maduro. Il Nobel per la Pace a Machado dimostra ancora di più come la democ - X Vai su X
A Rivalta Bormida una mostra sulle affrancature postali nella guerra di Liberazione. I Cln le utilizzavano per omaggiare le vittime del nazifascismo e ostacolare il regime - facebook.com Vai su Facebook