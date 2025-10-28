Minorenne ferito da coetanei a Napoli non è in pericolo di vita

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri di una pattuglia mobile di zona sono intervenuti in via don Bosco, a Napoli, per un 17enne di origine egiziane ferito. Secondo quanto finora ricostruito, il minore sarebbe stato colpito con alcuni cocci di bottiglia da un gruppo di coetanei. Non sono ancora chiare né la dinamica né le motivazioni della violenza. Il giovane è stato portato all’ospedale Pellegrini. Rimane in osservazione ma non è in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Minorenne ferito da coetanei a Napoli, non è in pericolo di vita

