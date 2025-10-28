Minorenne denunciò violenze in centro d’accoglienza La Cassazione boccia il ricorso contro l’assoluzione degli agenti

Milano, 28 ottobre 2025 – La Corte di Cassazione ha dichiarato “inammissibile” il ricorso della Procura di Milano, rendendo definitiva l’assoluzione di quattro poliziotti finiti sotto processo per un episodio avvenuto nel centro in viale Fulvio Testi, che all’epoca ospitava minori non accompagnati, il 5 aprile 2023. Uno degli agenti era accusato di aver minacciato e colpito alla testa con il calcio della pistola d’ordinanza un egiziano, all’epoca 16enne, bloccato poco prima per un controllo sulle strade e trovato in possesso di “una pinza multifunzionale”. Gli altri tre poliziotti presenti quella notte sono stati rinviati a giudizio per omessa denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Minorenne denunciò violenze in centro d’accoglienza. La Cassazione boccia il ricorso contro l’assoluzione degli agenti

Leggi anche questi approfondimenti

A 13 anni abbandonata in piena notte all'aeroporto di Dublino e "costretta" a rientrare in Italia da sola. E' quanto denuncia il padre della minorenne che ha presentato una querela al tribunale di Savona tramite gli avvocati Michele Ispodamia e Giovanni Cordo - facebook.com Vai su Facebook

Minorenne denunciò violenze in centro d’accoglienza. La Cassazione boccia il ricorso contro l’assoluzione degli agenti - La sentenza era stata impugnata dalla procura: “Illogica e contraddittoria”. Segnala ilgiorno.it

Minorenne arrestato, progettava violenze nel nome della jihad - Un ragazzo tunisino di 15 anni, residente in provincia di Siena, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e porto di armi, è stato arrestato e collocato in comunità, su ... Scrive rainews.it