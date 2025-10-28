Minorenne colpito con cocci di bottiglia nel cuore di Napoli | trasportato in ospedale

Napolitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della pattuglia mobile di zona Stella sono intervenuti nel pomeriggio di martedì in via Don Bosco per un 17enne di origine egiziane ferito. Secondo quanto ricostruito finora dai militari, ancora da verificare, il minore sarebbe stato colpito con alcuni cocci di bottiglia da un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

minorenne colpito cocci bottigliaNapoli, 17enne ferito da coetanei con cocci di bottiglia - Il ragazzo, egiziano, è in osservazione al Pellegrini: non è in pericolo di vita ... Come scrive rainews.it

minorenne colpito cocci bottigliaGiovane ucciso con coccio bottiglia, chiesto giudizio immediato - La Procuratrice della repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato, ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di sei cittadini pakistani, tutti in custodia cautelare in carcere, imputati a vario titolo ... Si legge su msn.com

minorenne colpito cocci bottigliaAmine Gara, ucciso a 23 anni con un coccio di bottiglia durante una rissa: chiesto il giudizio immediato per 6 pakistani. L'omicidio per rappresaglia - La procura di Rovigo ha chiesto il giudizio immediato nei confronti dei 6 pakistani coinvolti nell’omicidio del 23enne tunisino Amine Gara, ucciso con un coccio di bottiglia ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Minorenne Colpito Cocci Bottiglia