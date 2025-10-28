Minorenne colpito con cocci di bottiglia nel cuore di Napoli | trasportato in ospedale
I carabinieri della pattuglia mobile di zona Stella sono intervenuti nel pomeriggio di martedì in via Don Bosco per un 17enne di origine egiziane ferito. Secondo quanto ricostruito finora dai militari, ancora da verificare, il minore sarebbe stato colpito con alcuni cocci di bottiglia da un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
