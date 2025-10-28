Minerva ancora introvabile il pet detective | Ecco come catturarla
Minerva si è volatilizzata. Dopo l'acquisto da parte della Leidaa presieduta dall'onorevole Michela Vittoria Brambilla, che ha salvato la mucca dal ritorno al macello, l'animale continua a non dare tracce di sé. Le ricerche sono al palo e ora interviene il pet detective Said Beid per spiegare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
