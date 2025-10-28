Minacce e pugni per il commerciante stritolato dall' usura | Ti scippo le corde vocali e le mangio

A fronte di un prestito di circa 15 mila euro, avrebbe chiesto ad un commerciante la restituzione di una somma di oltre tre volte superiori (46.377 euro) e, oltre a minacciarlo e addirittura picchiarlo, urlandogli "ti ammazzo, ti scasso, ti scippo le corde vocali e le mangio", lo avrebbe anche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

