Minacce di morte al sindaco di San Giuseppe Vesuviano | Dimettiti entro 5 giorni o sei morto

Teleclubitalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave episodio scuote la comunità di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. All’interno di una stanza del Municipio, è stato ritrovato un manifesto funebre contenente una minaccia di morte rivolta direttamente al sindaco Michele Sepe. Il messaggio, scritto in forma anonima, recitava: «Se il sindaco non si dimette entro 5 giorni, muore». Minacce . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

minacce di morte al sindaco di san giuseppe vesuviano dimettiti entro 5 giorni o sei morto

© Teleclubitalia.it - Minacce di morte al sindaco di San Giuseppe Vesuviano: “Dimettiti entro 5 giorni o sei morto”

