Minacce di morte al sindaco di San Giuseppe Vesuviano | Dimettiti entro 5 giorni o sei morto

Un grave episodio scuote la comunità di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. All'interno di una stanza del Municipio, è stato ritrovato un manifesto funebre contenente una minaccia di morte rivolta direttamente al sindaco Michele Sepe. Il messaggio, scritto in forma anonima, recitava: «Se il sindaco non si dimette entro 5 giorni, muore».

