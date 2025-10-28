Minacce dal cielo in anni di guerra Musei e chiese sotto le bombe

Avrà come tema ‘Minacce dal cielo. Musei, chiese e palazzi storici di Ferrara durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale’ l’incontro di approfondimento in programma oggi alle 16 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17). Al dibattito interverranno Grazia Maria De Rubeis (dirigente Servizio biblioteche e archivi), Laura Graziani Secchieri (Centre Roland Mousnier, Cnrs-Sorbonne Université), Marialucia Menegatti (Ferrariae Decus), Nicola Pinnavaia (ministero della Cultura, Archivio di Stato di Ferrara), Marcello Toffanello (ministero della Cultura, Musei Nazionali di Ferrara). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minacce dal cielo in anni di guerra. Musei e chiese sotto le bombe

