' Mille Storie' la vita con la sclerosi multipla in un vodcast con Sin e Aism

Iltempo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - Raccontare la sclerosi multipla attraverso le voci di chi la vive ogni giorno. Nasce da questo intento il vodcastMille Storie', realizzato da Merck Italia con i patrocini dell'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e della Società italiana di neurologia (Sin). Cinque brevi video interviste documentaristiche, della durata di 15 minuti, realizzate in cinque città italiane. Protagonista di ogni puntata è il dialogo tra un paziente e un neurologo. Mentre il paziente condivide la sua storia, le sue paure, i suoi obiettivi - informa una nota diffusa in occasione del Congresso nazionale Sin che si conclude oggi a Padova - il neurologo offre spunti di riflessione basati sulla propria sensibilità ed esperienza clinica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mille storie la vita con la sclerosi multipla in un vodcast con sin e aism

© Iltempo.it - 'Mille Storie', la vita con la sclerosi multipla in un vodcast con Sin e Aism

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

mille storie vita sclerosi'Mille Storie', la vita con la sclerosi multipla in un vodcast con Sin e Aism - Raccontare la sclerosi multipla attraverso le voci di chi la vive ogni giorno. Riporta iltempo.it

mille storie vita sclerosiMille storie: un vodcast sulla sclerosi multipla - Un dialogo fra pazienti e neurologici che affronta diversi temi: dalla genitorialità, al lavoro, allo sport, alle relazioni ... corriere.it scrive

mille storie vita sclerosiSclerosi multipla, la promessa delle staminali (grazie al 5 per mille) - Aism è una delle 67 organizzazioni del Terzo settore che con VITA ha promosso la campagna "5 per mille, ma per davvero" per chiedere l'eliminazione del tetto di spesa per uno strumento di sussidiariet ... Riporta vita.it

Cerca Video su questo argomento: Mille Storie Vita Sclerosi