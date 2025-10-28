' Mille Storie' la vita con la sclerosi multipla in un vodcast con Sin e Aism
Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - Raccontare la sclerosi multipla attraverso le voci di chi la vive ogni giorno. Nasce da questo intento il vodcast 'Mille Storie', realizzato da Merck Italia con i patrocini dell'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e della Società italiana di neurologia (Sin). Cinque brevi video interviste documentaristiche, della durata di 15 minuti, realizzate in cinque città italiane. Protagonista di ogni puntata è il dialogo tra un paziente e un neurologo. Mentre il paziente condivide la sua storia, le sue paure, i suoi obiettivi - informa una nota diffusa in occasione del Congresso nazionale Sin che si conclude oggi a Padova - il neurologo offre spunti di riflessione basati sulla propria sensibilità ed esperienza clinica.
