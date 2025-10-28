Militari dell' Esercito al Centro trasfusionale Aoup per donare sangue

Pisatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, da agosto a tutto ottobre, 56 militari suddivisi fra il Centro addestramento paracadutismo di stanza a Pisa in via di Gello (Caserma Gamerra) e il Reggimento logistico Folgore di stanza in via Aurelia nord (caserma Bechi Luserna), hanno donato sangue ed emocomponenti al Centro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

