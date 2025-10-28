Milinkovic Savic sul rigore | Puoi analizzare quanto vuoi però alla fine è un attimo è una cosa che hai dentro

Il portiere del Napoli, Vanja Milinkovic Savic  che oggi è stato errore in campo parando il rigore di Camarda, ha parlato ai microfoni di  Dazn  al termine della gara vinta di misura sul Lecce Le parole di Milinkovic Savic. Sul rigore parato? «Puoi analizzare quanto vuoi però alla fine è un attimo, è una cosa che hai dentro: non so cosa è che mi spinge da una parte o dall’altra». Mefistofele Milinkovic Savic para il rigore a Camarda C’è un nuovo eroe del Napoli, l’eroe di giornata è Milinkovic Savic ex fratello calcisticamente minore di Sergej. Non è più minore. Il fratello è andato a giocare in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

