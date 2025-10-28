Milinkovic Savic para un rigore Anguissa segna ancora | il Napoli espugna Lecce

Napolitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense prosegue nel suo momento di grazie e regala al Napoli tre punti importantissimi conquistati in casa del Lecce. Gli azzurri riescono ad avere la meglio sui giallorossi di Di Francesco in un match complicato. Dopo un primo tempo con pochi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

milinkovic savic para rigoreNapoli essenziale: Anguissa segna ancora, Milinkovic-Savic para un rigore. Lecce battuto 1-0 - Anguissa segna il gol decisivo al 69', in precedenza Milinkovic- Lo riporta fanpage.it

milinkovic savic para rigoreNapoli: Milinkovic-Savic si conferma para-rigori, tutte le imprese del serbo e perché ha un doppio cognome - Napoli ha neutralizzato in carriera 8 penalty finora, cinque con la maglia del Torino. Da sport.virgilio.it

milinkovic savic para rigoreLecce-Napoli 0-1 in meme: Milinkovic-Savic, sei tu il nostro pasticciotto - Ci sono vittorie che arrivano dopo partite sporche, complicate e con pochissimo spettacolo: sono quelle vittorie che spesso fanno la differenza quando arriva il momento di tirare le somme. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Milinkovic Savic Para Rigore