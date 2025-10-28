Milinkovic Savic para un rigore Anguissa segna ancora | il Napoli espugna Lecce

Ancora Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense prosegue nel suo momento di grazie e regala al Napoli tre punti importantissimi conquistati in casa del Lecce. Gli azzurri riescono ad avere la meglio sui giallorossi di Di Francesco in un match complicato. Dopo un primo tempo con pochi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

