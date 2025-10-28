Milinkovic-Savic disinnesca Camarda poi ci pensa Anguissa | Lecce-Napoli finisce 0-1

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra i giallorossi di Di Francesco e gli azzurri di Conte in tempo reale Il Napoli è di scena sul campo del Lecce nel primo anticipo del martedì valido per la nona giornata del campionato di Serie A, primo ed unico turno infrasettimanale di questa stagione. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Collu della sezione di Cagliari. Di Francesco e Conte, allenatori di Lecce e Napoli (LaPresse) – Calciomercato.it Reduci dalla vittoria non senza polemiche legate all’arbitraggio contro l’ Inter, i campioni d’Italia in carica di Antonio Conte puntano ad un altro successo per allungare in testa alla classifica e mettere pressioni sulle altre pretendenti al titolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milinkovic-Savic disinnesca Camarda, poi ci pensa Anguissa: Lecce-Napoli finisce 0-1

