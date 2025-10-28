Non servono parrucche, né doppi universi Disney: Miley Cyrus è tornata bionda e l’internet sta letteralmente impazzendo. Il mood? Soft Hannah Montana-core — come se il 2008 avesse fatto match con la versione più chic e disincantata della popstar che conosciamo oggi. Ma se vi dicessimo che Miley Cyrus è tornata bionda?. Nel weekend, Miley ha fatto il suo comeback capillare durante l’evento di lancio del Maybelline Serum Lipstick al Bar Marmont di Los Angeles (ovviamente, dove altro?). Capelli sciolti, onde naturali, blazer Mugler nero e sguardo che diceva “sono cresciuta ma ancora so tutte le coreografie di Best of Both Worlds”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Miley Cyrus torna bionda e i social urlano: Hannah Montana-core is back