Milei vince le elezioni midterm Gli argentini hanno premiato la sua ricetta liberista

Trump e Netanyahu sono stati i primi a complimentarsi con l'alleato

In #Argentina #Milei vince a sorpresa le elezioni legislative di medio termine con più del 40% dei voti. "Giornata storica", commenta. Le congratulazioni di #Trump, #Nethanyahu e #Orban. Al #Tg2Rai ore 13,00 #27ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Alle elezioni di metà mandato, il partito del presidente Javier Milei vince tra astensione record e caos dominato da AI, bufale e deepfake: distinguere la vera politica è sempre più complicato - X Vai su X

Risultati Elezioni Argentina 2025: Milei vince col 40%/ Liberali ribaltano i sondaggi: crollo sinistra al 31% - Rrisultati Elezioni di midterm Argentina 2025, trionfo del Presidente Milei, piena maggioranza ora nel Congresso. Riporta ilsussidiario.net

ARGENTINA: MILEI VINCE A SORPRESA LE ELEZIONI DI MIDTERM, “IN ASSENZA DI UN PROGETTO ALTERNATIVO DELLA SINISTRA” - L'Argentina è "un paese disperato che confida ancora nel modello Milei, nei prestiti delle istituzioni internazionali e che non ha una visione diversa sul futuro". Riporta radiondadurto.org

Milei vince con il 40% le elezioni di medio termine: "Punto di svolta" - Così il presidente argentino Javier Milei dopo la vittoria alle elezioni di medio termine, dove il suo partito, la Libertad Avanza, ha ottenuto ... Scrive iltempo.it