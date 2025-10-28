Milei si riprende il Paese Ora un' Argentina nuova
Con un risultato che ha spiazzato tutti i sondaggi della vigilia oltre agli analisti, Javier Milei l'altroieri ha stravinto le elezioni che rinnovavano metà della Camera e un terzo del Senato argentino, trasformandole in un plebiscito sulla sua gestione. Il suo partito, La Libertà Avanza (Lla), ha infatti trionfato in 16 province su 24, compresa quella di Buenos Aires, feudo storico del kirchnerismo, la versione chavista del peronismo. Dal prossimo 10 dicembre, Lla diventerà dunque la prima forza in Parlamento, passando da 37 a 93 deputati, a cui si aggiungono gli oltre 20 seggi ottenuti dagli alleati del Pro dell'ex presidente Mauricio Macrì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Il partito di Javier Milei, La Libertad Avanza, ha vinto a sorpresa le legislative argentine, diventando prima forza del Paese e garantendo al presidente un Congresso più favorevole alla sua discussa agenda economica #skyinsider - facebook.com Vai su Facebook
Milei si (ri)prende il Paese. "Ora un'Argentina nuova" - La Libertà Avanza passa da 37 a 93 deputati, in Senato sale a 20 seggi. Secondo msn.com
Milei trionfa a sorpresa in Argentina, Trump esulta - Il sorprendente risultato del governo ultraliberista di Javier Milei, affermatosi col 40,7% alle elezioni legislative di metà mandato, ha trasmesso l'eufo ... Scrive ansa.it
Argentina, il presidente Javier Milei stravince le elezioni, i titoli di stato volano e la borsa di Buenos Aires guadagna il 20% - Dopo il trionfo elettorale di Javier Milei, i titoli di stato argentini hanno segnanto un balzo record. Segnala milanofinanza.it