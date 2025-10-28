Milei si riprende il Paese Ora un' Argentina nuova

Con un risultato che ha spiazzato tutti i sondaggi della vigilia oltre agli analisti, Javier Milei l'altroieri ha stravinto le elezioni che rinnovavano metà della Camera e un terzo del Senato argentino, trasformandole in un plebiscito sulla sua gestione. Il suo partito, La Libertà Avanza (Lla), ha infatti trionfato in 16 province su 24, compresa quella di Buenos Aires, feudo storico del kirchnerismo, la versione chavista del peronismo. Dal prossimo 10 dicembre, Lla diventerà dunque la prima forza in Parlamento, passando da 37 a 93 deputati, a cui si aggiungono gli oltre 20 seggi ottenuti dagli alleati del Pro dell'ex presidente Mauricio Macrì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

