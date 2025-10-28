Milano Marittima serata all’Oceano | la riservata presenza femminile al fianco di Devis Paganelli accende i riflettori
Una cena all’Oceano e un passaggio al Pineta Luxury Club bastano per far discutere: Devis Paganelli è stato visto con una giovane donna bionda dall’eleganza impeccabile, discreta e sfuggente agli sguardi. Una comparsa che non sfugge: eleganza, discrezione e domande inevase Nel cuore di Milano Marittima, l’Oceano ha fatto da cornice a una presenza che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
PROGETTI PER L'AREA "EX GARAGE EUROPA" A MILANO MARITTIMA Esiti del workshop “Milano Marittima. Auditorium e spazi per la cultura” 27 ottobre 2025 (17:00 - 19:00) Cervia, Darsena del Sale, Piazzale dei Salinari 1 https://da.unibo.it/it/eventi/ - facebook.com Vai su Facebook
Serata di coltelli e sangue a Milano, feriti due uomini: arrestato l’aggressore - Serata di coltelli e sangue, forse per un commento volgare a una donna, in viale Mecenate all'angolo con via Ovidio a Milano. ilgiorno.it scrive