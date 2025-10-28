Milano 3 novembre | calorimetria di reazione per processi sicuri ed efficienti
Una giornata dedicata alla “Calorimetria di Reazione” riunisce a Milano competenze industriali e accademiche su sicurezza ed efficienza dei processi chimici. Promosso da Innovhub SSI e Mettler-Toledo S.p.A., l’evento si terrà presso la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi il 3 novembre, con partecipazione gratuita previa iscrizione. Il convegno Il programma si svolge . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
