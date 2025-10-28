Milano 3 novembre | calorimetria di reazione per processi sicuri ed efficienti

Sbircialanotizia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata dedicata alla “Calorimetria di Reazione” riunisce a Milano competenze industriali e accademiche su sicurezza ed efficienza dei processi chimici. Promosso da Innovhub SSI e Mettler-Toledo S.p.A., l’evento si terrà presso la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi il 3 novembre, con partecipazione gratuita previa iscrizione. Il convegno Il programma si svolge . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

milano 3 novembre calorimetria di reazione per processi sicuri ed efficienti

© Sbircialanotizia.it - Milano, 3 novembre: calorimetria di reazione per processi sicuri ed efficienti

Argomenti simili trattati di recente

Che tempo faceva a Milano Gioia il 3 Novembre 2024 - Archivio Meteo Milano Gioia - Bergamo (BG) Brescia (BS) Como (CO) Cremona (CR) Lecco (LC) Lodi (LO) Mantova (MN) Milano (MI) Monza e Brianza (MB) Pavia (PV) Sondrio (SO ... Segnala ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Milano 3 Novembre Calorimetria