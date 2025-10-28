Milan Tare riporta il top player in Italia | che sgarbo all’Inter!

C’è un nome che rimbalza in queste ore nei corridoi di Milanello. Non un giovane in cerca di fortuna, ma un giocatore che conosce bene la Serie A e che oggi fatica a trovare spazio in Premier League. Le voci arrivano dall’Inghilterra si fanno sempre più costanti. Il Milan osserva e riflette, perché a gennaio certe occasioni non si ripetono. Il direttore sportivo del club rossonero, Igli Tare, si sarebbe fiondato su un’ex Inter: Mateo Kova?i?. Tare fiuta l’affare: un fattore può spingere l’ex Inter verso Milano. Secondo CaughtOffside, il Milan avrebbe partorito una nuova idea di mercato: Mateo Kova?i?. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Milan, Tare riporta il top player in Italia: che sgarbo all’Inter!

