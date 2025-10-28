Milan-Roma in chiaro su Dazn | come vedere la partita gratuitamente

Romatoday.it | 28 ott 2025

Una partita da retrogusto di lotta per lo scudetto trasmessa in chiaro. Parliamo di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A che sarà visibile gratuitamente su Dazn. “Milan e Roma, sognando la vetta. Gratis su Dazn domenica dalle 19.30”. Così il servizio streaming ha annunciato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

