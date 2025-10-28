Milan Ordine è realista | Rosa non attrezzata per vincere figuriamoci quando manca qualcuno …

Pianetamilan.it | 28 ott 2025

Franco Ordine, ai microfoni di pressing, analizza il pareggio casalingo tra Milan e Pisa, sottolineando come la rosa dei rossoneri non sia attrezzata per vincere, soprattutto se mancano tanti giocatori chiave. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan ordine 232 realista rosa non attrezzata per vincere figuriamoci quando manca qualcuno 8230

© Pianetamilan.it - Milan, Ordine è realista: “Rosa non attrezzata per vincere, figuriamoci quando manca qualcuno …”

