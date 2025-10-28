Milan | orari e dove vedere oggi in tv la partita di Serie A

Justcalcio.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-28 11:02:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Il Milan torna in campo in Serie A in visita all’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. I rossoneri, che hanno appena perso il vantaggio dopo il pareggio interno contro il Pisa, ultimo club, Hanno bisogno della vittoria per restare in testa al campionato e ritrovare la strada della vittoria. La squadra di Massimiliano Allegri, nonostante questa battuta d’arresto, vanta una striscia positiva di sette partite senza perdere, anche se storicamente l’Atalanta si è rivelata un’avversaria difficile, avendo vinto tre degli ultimi cinque duelli diretti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

milan orari e dove vedere oggi in tv la partita di serie a

© Justcalcio.com - Milan: orari e dove vedere oggi in tv la partita di Serie A

Altri contenuti sullo stesso argomento

milan orari vedere oggiPagina 0 | Dove vedere Atalanta-Milan in tv? Dazn o Sky, orario - Atalanta e Milan si sfidano nel turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A: entrambe le squadre arrivano da un pareggio contro una neopromossa, rispettivamente Cremonese e Pisa, nell'ultima ... Riporta corrieredellosport.it

milan orari vedere oggiDove vedere Atalanta-Milan in tv? Dazn o Sky, orario - È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati ... Scrive corrieredellosport.it

milan orari vedere oggiAtalanta-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Atalanta- Scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Orari Vedere Oggi