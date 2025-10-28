Milan-Como a Perth parla De Siervo | Non è per soldi ma per il futuro della Serie A Quello di Allegri e Rabiot e un piccolo problema

2025-10-27 20:37:00 Arrivano conferme: Andrea Distaso 27 ott 2025, 21:37 Ultimi aggiornamenti: 27 ott 2025, 21:41 L’amministratore delegato della Lega Serie A prova a spegnere le polemiche sulla disputa della prima partita di sempre in Serie A all’estero L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha rilasciato una lunga intervista a “Cronache di spogliatoio”. Nella quale l’argomento principale è stata la disputa della partita di campionato tra Milan e Como – prevista per il prossimo 78 febbraio – a Perth, in Australia, a causa dell’indisponibilità di San Siro per la cerimonia di inaugurazioni delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

