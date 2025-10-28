Milan Cardinale | Non tengo i soldi per me abbiamo speso più di tutti in Serie A nell’ultimo mercato

2025-10-27 21:44:00 Arrivano conferme: Andrea Distaso 27 ott 2025, 22:44 Ultimi aggiornamenti: 27 ott 2025, 22:46 Il numero uno del club rossonero torna a parlare dei suoi progetti per il futuro al podcast statunitense The Varsity Torna a parlare il patron del fondo RedBird e del Milan Gerry Cardinale. Il numero uno del club rossonero è intervenuto nei giorni scorsi al podcast statunitense The Varsity per analizzare il suo periodo di gestione di una società di calcio italiana. “È una sfida perché l’ecosistema in cui opero è molto resistente al cambiamento. Ma questa è anche la tesi d’investimento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

