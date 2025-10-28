Milan Cardinale | Intendevo dire che voglio innovare come fece Berlusconi
Gerry Cardinale, patron del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners, ha rilasciato un'intervista a 'The Varsity. Ecco le parole su Berlusconi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il Milan sbarca in NBA? Gerry Cardinale starebbe lavorando per portare i rossoneri nell’universo NBA, con l’obiettivo di creare una franchigia milanese nella futura lega europea di basket Immaginate solo la scena: Modric e Rabiot ad impostare come - facebook.com Vai su Facebook
Lo youtuber @footballkush ne è sicuro: "#Cardinale mi ha detto che non venderà mai il @acmilan" - #ACMilan #Milan #SempreMilan - X Vai su X
Cardinale: «Voglio rinnovare il Milan come fece Berlusconi. Ciò che guadagno lo reinvesto nel club» - Il proprietario del club rossonero: «Abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra di Serie A nell'ultimo mercato estivo. Si legge su msn.com
Milan, Gerry Cardinale: “Ho speso più di tutti quest'estate, voglio innovare come Berlusconi" - Il proprietario dei rossoneri intervistato negli Stati Uniti: “Questa è la sfida più difficile della mia carriera. Come scrive ilgiorno.it
Milan, Cardinale: "Non tengo i soldi per me, li reinvesto nel club. Premier la vera concorrenza" - Il proprietario del club rossonero ha parlato a The Varsity anche del nuovo stadio: "Una volta completato, voglio condividere il modello con le altre squadre di Serie A" ... Segnala msn.com