Migranti rispediti a Trieste Forza Italia contro Cisint | Propaganda slogan e provocazioni

"Pensiamo sia lecito, ragionevole e, probabilmente, doveroso confidare che un europarlamentare sappia formulare proposte più strutturate, serie e profonde rispetto a spostare i migranti da Monfalcone a Trieste come se si trattasse di un problema di vuoti e di pieni. Un approccio del genere non.

È vero, anche il signor Vettori gode della presunzione di innocenza. Una denuncia, per quanto pesante, non è una condanna. Peccato però che la stessa presunzione non valga mai per migranti, persone senza dimora, attivist* o oppositori politici, persone ai

Migranti armati sulla via di Trieste. Scontro a fuoco con la polizia serba - Nella boscaglia fra la Serbia occidentale e la Croazia, poco distante dal confine con la Bosnia, la polizia di Belgrado è rimasta coinvolta in un conflitto a fuoco con migranti armati e agguerriti.

ResQsu2ruote arriva a Trieste per narrare storie di migranti - 537 km per narrare le rotte dei migranti" giunge alla meta, cioè a Trieste, luogo simbolo delle rotte migratorie e delle politiche

Migranti a Trieste, decine per strada senza accoglienza - La sera riempiono Piazza libertà a Trieste, poi spariscono e al mattino sbucano dai magazzini del Porto vecchio, dove si trova un riparo nonostante le strutture siano pericolanti e l'aria