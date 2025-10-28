Migranti respinte oltre due terzi di richieste di asilo nel 2024 | in Italia entra chi ha diritto e ha un lavoro

Nel 2024 sono state esaminate 78.565 prime istanze di richiesta di asilo. Il 64,1% delle richieste esaminate è stato respinto. L’esito delle decisioni è diverso a seconda delle cittadinanze. Considerando i primi 10 Paesi per numero di pratiche esaminate la quota più alta di istanze respinte riguarda i cittadini de l Marocco (89,9%) e poi Egitto (86,2%) e Tunisia (85,5%). All’opposto il 98,8% dei procedimenti riguardanti i cittadini del Burkina Faso è stato accolto e il 95,4% di quelli del Mali. Delle 28.185 prime istanze giudicate positivamente il 21,3% ha avuto il riconoscimento dello status di rifugiato; il 40,6% la protezione sussidiaria e il resto ha ottenuto la protezione speciale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

