Migranti nuova tragedia nel Mediterraneo | 18 morti in naufragio al largo della Libia
I corpi senza vita di 18 persone sono stati recuperati questa mattina al largo di Sabratha, nella Libia occidentale, in un nuovo naufragio di un’imbarcazione diretta verso l’Europa. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Tragedia nel Mediterraneo: 40 migranti morti al largo della Tunisia, tra le vittime anche neonati - Quaranta persone, tra cui neonati, hanno perso la vita nel naufragio di un'imbarcazione al largo di Salakta, in Tunisia ... Secondo fanpage.it
