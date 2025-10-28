Migranti nuova tragedia nel Mediterraneo | 18 morti in naufragio al largo della Libia

Affaritaliani.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I corpi senza vita di 18 persone sono stati recuperati questa mattina al largo di Sabratha, nella Libia occidentale, in un nuovo naufragio di un’imbarcazione diretta verso l’Europa. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

migranti nuova tragedia nel mediterraneo 18 morti in naufragio al largo della libia

© Affaritaliani.it - Migranti, nuova tragedia nel Mediterraneo: 18 morti in naufragio al largo della Libia

