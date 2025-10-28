**Migranti | Magi ' appena arrivato a Tirana per visita Cpr funzioneranno? Per me no' **

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - “Appena arrivato a Tirana per una visita ispettiva a sorpresa nei Cpr in Albania a un anno dalla loro inaugurazione. Fun-zio-ne-ran-no? Secondo me no”. Lo scrive sui social il segretario di Più Europa Riccardo Magi che insieme a una delegazione parlamentare con Matteo Orfini e Rachele Scarpa del Pd e alle associazioni del tavolo asilo ha appena raggiunto il centro migranti di Gjadër. 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Migranti: Magi, 'appena arrivato a Tirana per visita Cpr, funzioneranno? Per me no'**

