Migranti in Italia calano gli arrivi regolari ma crescono le richieste d'asilo | cosa dicono i dati ISTAT
Nel 2024 l'Italia riduce i nuovi permessi di soggiorno, ma crescono le richieste di protezione internazionale. Tra retorica dell'emergenza e chiusura dei canali legali, i flussi migratori si trasformano e cambiano direzione. Ecco una fotografia dei dati Istat. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cercavano di raggiungere l’Italia. Hanno perso la vita sulla costa della Tunisia. Nella notte scorsa un’imbarcazione di fortuna si è capovolta al largo di Salakta, nel Governatorato di Mahdia: 40 persone sono morte, tra cui neonati, mentre altri 30 migranti sono - facebook.com Vai su Facebook
Un anno di “gestione” Medihospes nei centri per migranti voluti dall’Italia in Albania - X Vai su X
Migranti, in Italia calano gli arrivi regolari ma crescono le richieste d’asilo: cosa dicono i dati ISTAT - Nel 2024 l’Italia riduce i nuovi permessi di soggiorno, ma crescono le richieste di protezione internazionale. Da fanpage.it
Cittadini extra Ue, Istat: diminuiscono gli arrivi ucraini - Per la prima volta in vetta alla graduatoria ci sono i cittadini del Bangladesh. avvenire.it scrive
Cittadini stranieri, Istat: diminuiscono gli arrivi ucraini - Per la prima volta in vetta alla graduatoria ci sono i cittadini del Bangladesh. Scrive avvenire.it