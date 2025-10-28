Migranti 18 morti in un naufragio al largo della Libia | l' imbarcazione diretta verso l?Europa

I corpi senza vita di 18 migranti sono stati recuperati questa mattina al largo di Sabratha, nella Libia occidentale, in un nuovo naufragio di un?imbarcazione diretta verso l?Europa. A. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Migranti, 18 morti in un naufragio al largo della Libia: l'imbarcazione diretta verso l?Europa

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Porto Empedocle, in occasione della rassegna letteraria "Un filo di fumo" dedicata ai 100 anni della nascita di Andrea Camilleri. A Rosamaria Aquino giornalista di Report, va la nostra gratitudine per il suo libro "Il Naufragio di Cutro. 94 migranti morti." pubbli - facebook.com Vai su Facebook

STRAGE CON 4 MIGRANTI MORTI A SCANZANO JONICO, LETTERA APERTA DI SIMONETTI (CSERES) AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MATTARELLA - X Vai su X

Migranti, 18 morti in un naufragio al largo della Libia: l'imbarcazione diretta verso l’Europa - I corpi senza vita di 18 migranti sono stati recuperati questa mattina al largo di Sabratha, nella Libia occidentale, in un nuovo naufragio di un’imbarcazione diretta verso l’Europa. Secondo ilmessaggero.it

Naufragio migranti a Bodrum in Turchia: diversi morti - Le squadre di soccorso hanno recuperato 14 corpi e salvato 3 persone, tra cui un afghano che ha nuotato sei ... Segnala tg24.sky.it

Migranti, 17 persone sono morte in un naufragio a largo della Turchia - Un'imbarcazione che trasportava 18 migranti è naufragata al largo di Bodrum, località nel sud- Scrive fanpage.it