Migranti 18 morti in un naufragio al largo della Libia | l' imbarcazione diretta verso l?Europa

Ilmessaggero.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I corpi senza vita di 18 migranti sono stati recuperati questa mattina al largo di Sabratha, nella Libia occidentale, in un nuovo naufragio di un?imbarcazione diretta verso l?Europa. A. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

migranti 18 morti in un naufragio al largo della libia l imbarcazione diretta verso leuropa

© Ilmessaggero.it - Migranti, 18 morti in un naufragio al largo della Libia: l'imbarcazione diretta verso l?Europa

Altri contenuti sullo stesso argomento

migranti 18 morti naufragioMigranti, 18 morti in un naufragio al largo della Libia: l'imbarcazione diretta verso l’Europa - I corpi senza vita di 18 migranti sono stati recuperati questa mattina al largo di Sabratha, nella Libia occidentale, in un nuovo naufragio di un’imbarcazione diretta verso l’Europa. Secondo ilmessaggero.it

migranti 18 morti naufragioNaufragio migranti a Bodrum in Turchia: diversi morti - Le squadre di soccorso hanno recuperato 14 corpi e salvato 3 persone, tra cui un afghano che ha nuotato sei ... Segnala tg24.sky.it

migranti 18 morti naufragioMigranti, 17 persone sono morte in un naufragio a largo della Turchia - Un'imbarcazione che trasportava 18 migranti è naufragata al largo di Bodrum, località nel sud- Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Migranti 18 Morti Naufragio