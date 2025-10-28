Microsoft e OpenAI | raggiunto un nuovo accordo
Microsoft e OpenAI hanno raggiunto un nuovo accordo per rinnovare la propria alleanza nel settore dell’intelligenza artificiale. Il colosso dell’informatica fondato da Bill Gates investirà 135 miliardi di dollari in un’operazione che lo porterà al 27 per cento della società madre di ChatGPT. La collaborazione tra le due multinazionali è partita nel 2019 come un semplice investimento in fase di ricerca. Ma ora sarà creata una Public Benefit Corporation e sarà ridefinita la struttura azionaria di OpenAI. Quest’ultima si è confermata partner principale di Microsoft. Tra le novità c’è la creazione di un comitato indipendente che verificherà la futura dichiarazione AGI di OpenAI. 🔗 Leggi su Lettera43.it
