Michele Pasquazzo più forte degli infortuni | gran finale di stagione ai mondiali in Turchia
Il trentino Michele Pasquazzo ha archiviato la stagione agonistica con un nuovo traguardo internazionale: un quinto posto nella sua categoria alla World Triathlon Para Cup di Alanya, in Turchia, disputata domenica 26 ottobre. Una gara che chiude un 2025 intenso e non privo di difficoltà, ma che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
