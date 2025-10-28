Michele coinvolto in un grave incidente stradale due anni dopo lo schianto in scooter

Due ragazzi sono rimasti coinvolti in un incidente verificatosi in via Salette a Gragnano. La Smart sulla quale viaggiavano si è schiantata in strada. Ferito gravemente Michele, un 17enne residente a Pimonte già coinvolto in passato in un grave incidente. E' attualmente ricoverato all'ospedale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

