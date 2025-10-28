michelangelo nelle foto di alinari

C’è ancora tempo fino a domenica 16 novembre per visitare la mostra ‘Per forza di levare. Michelangelo scultore nelle fotografie degli Archivi Alinari’, in corso al museo Carmi della Padula. La mostra promossa dal Comune di Carrara è a cura di Rita Scartoni, con la consulenza scientifica di Cristina Acidini. L’esposizione in ottanta fotografie storiche racconta l’opera scultorea del Maestro toscano. I capolavori del Buonarroti interpretati dai grandi editori dell’Ottocento in un dialogo tra marmo e immagine che celebra i 550 anni dalla sua nascita. Un’esposizione preziosa che nell’anno delle celebrazioni svela come i grandi fotografi e editori dell’Ottocento abbiano affrontato la sfida di tradurre la monumentalità tridimensionale del marmo nell’essenza bidimensionale della fotografia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

