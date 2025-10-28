Michael Jordan ha indossato l' orologio di lusso più cool del pianeta
Michael Jordan va sempre a segno e grazie a lui possiamo dire che è ufficiale: il Vanguart Orb è l'orologio più cool del pianeta. Come affermarlo senza ombra di dubbio? Perché lo dicono John Mayer, Ed Sheeran e ora anche Michael Jordan, che lo ha indossato nella prima puntata del suo nuovo programma sulla NBC Sports, MJ: Insights to Excellence. Se sei un lettore abituale di GQ, sai che questi signori sono tre dei più importanti collezionisti di orologi al mondo. I pezzi unici AP e i più rari Rolex vintage di Mayer sono leggendari nel mondo dell'orologeria e Sheeran non è da meno. Sua Altezza MJ, nel frattempo, possiede una delle collezioni più affascinanti di segnatempo sportivi moderni e indipendenti di alta gamma al mondo, con modelli che vanno da Lange a Urwerk e Purnell, delicatamente custoditi nella sua scatola degli orologi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
AIR CECCON È talmente forte che un posto nei Bulls di Michael Jordan lo avrebbe trovato di sicuro! Thomas il playmaker #ItaliaTeam Federazione Italiana Nuoto - facebook.com Vai su Facebook
"I was nervous!" Michael Jordan says this FT was the first time he's 'picked up a ball in years' (Via @MyBodyTutor) - X Vai su X
Michael Jordan ha indossato a New York un sorprendente orologio da 700.000 euro - Michael Jordan resterà per sempre uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi, se non il più grande. Riporta gqitalia.it
Jordan in Nba è voce in tv "vorrei magia per tornare in campo" - Già perché la gara inaugurale del campionato di basket americano ha salutato il ritorno di una leggenda: Michael Jordan ... Segnala msn.com
Michael Jordan si presenta in TV, tutti notano i suoi occhi: perché sono di quel colorito - Michael Jordan ha iniziato stanotte la sua collaborazione con la NBC come opinionista sul campionato NBA appena cominciato: in molti hanno notato il colorito ... Segnala fanpage.it