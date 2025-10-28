Michael Jordan ha indossato l' orologio di lusso più cool del pianeta

Michael Jordan va sempre a segno e grazie a lui possiamo dire che è ufficiale: il Vanguart Orb è l'orologio più cool del pianeta. Come affermarlo senza ombra di dubbio? Perché lo dicono John Mayer, Ed Sheeran e ora anche Michael Jordan, che lo ha indossato nella prima puntata del suo nuovo programma sulla NBC Sports, MJ: Insights to Excellence. Se sei un lettore abituale di GQ, sai che questi signori sono tre dei più importanti collezionisti di orologi al mondo. I pezzi unici AP e i più rari Rolex vintage di Mayer sono leggendari nel mondo dell'orologeria e Sheeran non è da meno. Sua Altezza MJ, nel frattempo, possiede una delle collezioni più affascinanti di segnatempo sportivi moderni e indipendenti di alta gamma al mondo, con modelli che vanno da Lange a Urwerk e Purnell, delicatamente custoditi nella sua scatola degli orologi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

