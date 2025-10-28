Mi sono svegliato e non riuscivo più a muovermi A ' Casa Sollievo' finisce l' incubo di Giovanni | Finalmente sto bene
Sta bene ed è ricoverato presso l'Unità di Medicina fisica e Riabilitativa diretta da Domenico Intiso, l'uomo di 52 anni sottoposto a fine agosto a un delicato intervento multidisciplinare presso l'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza. Era giunto in Pronto Soccorso accusando dolori alla schiena e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
