Mi sono svegliato e non riuscivo più a muovermi A ' Casa Sollievo' finisce l' incubo di Giovanni | Finalmente sto bene

Foggiatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta bene ed è ricoverato presso l'Unità di Medicina fisica e Riabilitativa diretta da Domenico Intiso, l'uomo di 52 anni sottoposto a fine agosto a un delicato intervento multidisciplinare presso l'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza. Era giunto in Pronto Soccorso accusando dolori alla schiena e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

