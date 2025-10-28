Mi piace cantare amo le melodie del passato | Amalfitano è morto x 15 giorni e poi è tornato Per fortuna
Milano, 28 ottobre 2025 – Amalfitano torna con un nuovo disco. Ed è già vera poesia. Gabriele Mencacci Amalfitano all’anagrafe, solo Amalfitano sul palco e nella musica, è uno di quei cantautori che riesce a rapirti al primo ascolto. Uno di quegli artisti che ha un mondo e che è così generoso da volertelo mostrare, quel mondo. E’ uscito il suo nuovo disco, ‘Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l'amore è’. E fra poco sarà anche live. Gli appuntamenti sul palco di Amalfitano e la sua band sono previsti per giovedì 18 dicembre al Monk di Roma, venerdì 9 gennaio al Duel Club di Napoli, sabato 10 gennaio all’Officina degli Esordi di Bari, venerdì 16 gennaio in Santeria Toscana 31 a Milano, sabato 17 gennaio allo Spazio 211 di Torino, venerdì 30 gennaio al Glue di Firenze e sabato 31 gennaio al Locomotiv Club di Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Ti piace cantare? Il seminario di Como cerca proprio te!! Contatta Francesco al 346 530 8642 Ti stiamo aspettando!! Nella locandina trovi tutti i dettagli #semimario #como #voci #canto #vegliadipreghiera #innoakathistos #lavorincorso # # - facebook.com Vai su Facebook
“Mi piace cantare, amo le melodie del passato”: Amalfitano è “morto x 15 giorni” e poi è tornato. Per fortuna - Il cantautore e musicista cresciuto tra Roma, Cortina D'Ampezzo e Londra presenta il nuovo disco e il tour che lo porterà in giro per l’Italia ... Scrive quotidiano.net