Mi piace cantare amo le melodie del passato | Amalfitano è morto x 15 giorni e poi è tornato Per fortuna

Milano, 28 ottobre 2025 – Amalfitano torna con un nuovo disco. Ed è già vera poesia. Gabriele Mencacci Amalfitano all’anagrafe, solo Amalfitano sul palco e nella musica, è uno di quei cantautori che riesce a rapirti al primo ascolto. Uno di quegli artisti che ha un mondo e che è così generoso da volertelo mostrare, quel mondo. E’ uscito il suo nuovo disco, ‘Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l'amore è’. E fra poco sarà anche live. Gli appuntamenti sul palco di Amalfitano e la sua band sono previsti per giovedì 18 dicembre al Monk di Roma, venerdì 9 gennaio al Duel Club di Napoli, sabato 10 gennaio all’Officina degli Esordi di Bari, venerdì 16 gennaio in Santeria Toscana 31 a Milano, sabato 17 gennaio allo Spazio 211 di Torino, venerdì 30 gennaio al Glue di Firenze e sabato 31 gennaio al Locomotiv Club di Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

