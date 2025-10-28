Mi hanno puntato le armi addosso ero terrorizzato | l’Ai scambia un pacchetto di patatine per una pistola la polizia interviene e ammanetta uno studente

Un sistema di intelligenza artificiale progettato per prevenire le sparatorie scolastiche ha scambiato un pacchetto di patatine Doritos per una pistol a, facendo scattare immediatamente l’allarme e portando la polizia ad ammanettare uno studente minorenne la cui unica colpa è stata quella di aver scelto la merenda “sbagliata”. È l’incredibile episodio avvenuto lunedì 27 ottobre fuori dalla Kenwood High School di Baltimora, nel Maryland: la notizia sta facendo il giro del mondo sollevando seri interrogativi sull’affidabilità di queste tecnologie di sorveglianza. Il protagonista, suo malgrado, della vicenda è Taki Allen, un giovane studente del liceo: terminate le lezioni, si era seduto con gli amici fuori da scuola e stava mangiando uno spuntino quando, all’improvviso, diversi agenti di polizia si sono diretti verso di lui con le armi spianate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno puntato le armi addosso, ero terrorizzato”: l’Ai scambia un pacchetto di patatine per una pistola, la polizia interviene e ammanetta uno studente

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rutte e Trump parlano la stessa lingua (delle armi). Scopri di più, ascolta l'ultima puntata di Effetto mondo cliccando sul link: https://tinyurl.com/2pf7kend Il Sole 24 ORE - facebook.com Vai su Facebook

“Mi hanno puntato le armi addosso, ero terrorizzato”: l’Ai scambia un pacchetto di patatine per una pistola, la polizia interviene e ammanetta uno studente - “All’inizio non avevo capito dove stessero andando”, ha raccontato Taki all’emittente televisiva WBAL- Scrive ilfattoquotidiano.it

In casa hanno droga e armi, a Matera arrestati padre e figlio - A Matera la Polizia ha arrestato un 54enne e il figlio 18enne, accusati di detenzione ai fini di spaccio di droga e di possesso illegale di armi clandestine. Secondo ansa.it