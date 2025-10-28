Mi ha tirato due pugni e un calcio | consigliere denuncia il sindaco di Crotone che si dimette
A Crotone il sindaco Vincenzo Voce, eletto nel 2020, ha rassegnato le dimissioni dopo essere stato accusato di aver aggredito un consigliere comunale della sua maggioranza Ernesto Ioppoli. È stato proprio quest'ultimo a denunciare i fatti, avvenuti lunedì 27 ottobre, con un lungo comunicato. 🔗 Leggi su Today.it
