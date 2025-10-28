Mi fa paura Giorgia Meloni la famosa conduttrice tv ci va giù pesante Durissimo attacco

28 ott 2025

La recente confessione rilasciata da una nota conduttrice televisiva ha innescato una vibrante discussione non solo sulla sfera personale, ma anche e soprattutto sul panorama politico attuale. Il fulcro delle sue dichiarazioni è stata la figura della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nei confronti della quale la conduttrice ha espresso un sentimento di profondo disagio. L’esternazione non si è limitata a una semplice critica, ma ha rivelato una distanza valoriale e culturale che l’intervistata percepisce in maniera netta e inequivocabile. La frase chiave, «Mi spaventa, la sua ideologia non mi appartiene», racchiude la preoccupazione per una direzione politica e sociale che, a suo avviso, si discosta radicalmente dai suoi principi fondamentali e dalla sua formazione culturale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

