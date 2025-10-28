Mi chiudono i conti bancari! Sfida Ursula von der Leyen ma finisce male | denuncia shock

Frédéric Baldan, ex lobbista accreditato presso le istituzioni europee, racconta di essere stato travolto da una vera e propria rappresaglia dopo la pubblicazione del suo libro-denuncia contro Ursula von der Leyen. Nelle ultime settimane, spiega, gli sono stati chiusi i conti bancari, revocato il badge di accesso al Parlamento europeo e cancellata la registrazione del suo studio di consulenza. Tutto, sostiene, perché ha osato toccare uno dei nervi scoperti dell’Europa di Bruxelles: il potere concentrato intorno alla presidente della Commissione e il sistema di relazioni che la circonda. Leggi anche: Mozione contro Ursula von der Leyen, Vannacci vota insieme alla sinistra: “Va sfiduciata, è una sciagura” Il libro che ha fatto scattare la reazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

