Vittoria keniana, tra gli uomini, nella decima edizione della Laus Half Marathon andata in scena domenica lungo le strade del capoluogo: il gradino più alto del podio è stato conquistato dall’atleta keniano Enos Kales Kakopil, che ha dominato fin da subito e imposto il ritmo, tagliando il traguardo dei 21 chilometri in 1h04’. Alle sue spalle i connazionali Vincent Ntabo Momanyi (con 23 secondi di ritardo) e Stephen Mwangi Njeri, che ha concluso la gara in 1h05’. Quinta posizione, invece, per il primo italiano: Gabriele Gagliardi (1h07’). Nella sfida femminile ha dominato invece l’Etiopia: la vittoria è andata a Betelhem Derbush Tenaw, protagonista fin dalle prime battute e che ha chiuso in 1h16’, seconda posizione invece per Asmerawork Bekele (in ritardo di 3 minuti) e terzo posto per l’ex nazionale azzurra Catherine Bertone (con 1h19’). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mezza maratona. Oltre duemila i partecipanti