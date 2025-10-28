Mezza maratona Oltre duemila i partecipanti
Vittoria keniana, tra gli uomini, nella decima edizione della Laus Half Marathon andata in scena domenica lungo le strade del capoluogo: il gradino più alto del podio è stato conquistato dall’atleta keniano Enos Kales Kakopil, che ha dominato fin da subito e imposto il ritmo, tagliando il traguardo dei 21 chilometri in 1h04’. Alle sue spalle i connazionali Vincent Ntabo Momanyi (con 23 secondi di ritardo) e Stephen Mwangi Njeri, che ha concluso la gara in 1h05’. Quinta posizione, invece, per il primo italiano: Gabriele Gagliardi (1h07’). Nella sfida femminile ha dominato invece l’Etiopia: la vittoria è andata a Betelhem Derbush Tenaw, protagonista fin dalle prime battute e che ha chiuso in 1h16’, seconda posizione invece per Asmerawork Bekele (in ritardo di 3 minuti) e terzo posto per l’ex nazionale azzurra Catherine Bertone (con 1h19’). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Una fantastica domenica, alla mezza maratona di AREZZO Maurizio Baldini Vincenzo Forest D'elia @fabrice @fabio Fabiano Giulia Dreons Andreoni @cristina Cipriani Sara So un'Drago Ducci @marta albertoni @eleonoracomeo @leonardopicchi @angela c - facebook.com Vai su Facebook
#Atletica, #Maiwa e #Cheptoo dominano la mezza maratona di Roma - X Vai su X
Oltre duemila runner per la Varese City Run 2025: una città in festa tra sport, entusiasmo e sole d’autunno - Successo per la mezza maratona e la 10 km organizzate da Sport Più: vincono Kiprop e Vignati. Si legge su laprovinciadivarese.it
Conegliano, conto alla rovescia per la Ca’ del Poggio Run: oltre duemila iscritti tra le Colline del Prosecco - Torna a Conegliano la Ca’ del Poggio Run: mezza maratona, percorsi tra i vigneti e un weekend di sport, musica e solidarietà. Riporta nordest24.it
Mezza Maratona di Roma 2025: percorso, strade chiuse e modifiche ai trasporti - Con partenza fissata alle 8:30 dal suggestivo scenario del Circo Massimo e arrivo in via degli Annibaldi, nei pressi del Colosseo, si svolgerà la mezza Maratona di Roma ... Come scrive ilquotidianodellazio.it