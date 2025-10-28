Metz-Lens mercoledì 29 ottobre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Decimo turno di Ligue1 e il Lens di Sage è di scena sul campo del Metz ultimo in classifica. È senza fine la crisi dei grenatines che sono ultimi e con ben 7 sconfitte in 9 gare disputate. Poco da fare contro il Lille, squadra di alta classifica, che ci ha messo ben poco a regolare una squadra che forse ha bisogno di una scossa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altre letture consigliate
SERIE A and LIGUE 1 Matchday outcomes #football #SerieA #Ligue1 #como #juventus #Genoa #cagliari #bologna #atlanta #Lazio #ACMilan #Fiorentina #lens #ParisFC #rennes #auxerre #toulouse #metz #lorient #brest #lille #nantes #everyonefollow - facebook.com Vai su Facebook
LIGUE 1 - Poker del Tolosa al Metz, Thauvin sbaglia un rigore ma il Lens vince, pari negli altri match https://ift.tt/E8pcGah - X Vai su X