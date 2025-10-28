Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco Clemente Mastella e il vicesindaco delegato ai fondi Metro Plus-Città Medie Francesco De Pierro “ rendono noto che è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Benevento l’Avviso pubblico per la costituzione di partenariati tra l’Amministrazione comunale, i soggetti del Terzo Settore e gli attori locali ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 1172017. L’avviso è finalizzato a definire, attraverso un percorso di co-progettazione, la gestione dei servizi previsti dal progetto “COINLAB – Costruire Opportunità Innovative per il Lavoro a Benevento”, volto a promuovere l’inclusione sociale e lo sviluppo occupazionale nel territorio comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Metro Plus – Città Medie: pubblicato l’Avviso per la costituzione di partenariati