Meteo Roma del 28-10-2025 ore 19 | 15

meteo venerdì trovate l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità irregolare in su tutte le regioni con locali piogge al nord ovest al pomeriggio nuvolosità non entri con precipitazioni sparse anche sulle Alpi occidentali ma nel quota alte tra la serata è la notte tempo in peggioramento con piogge tempo piaciuto sui settori adriatici al centro tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti tra Umbria e Toscana al pomeriggio nuvolosità in aumento ma al contempo ancora asciutto tirate la notte cieli prevalentemente nuvoloso su tutte le regioni con piogge e temporali in arrivo tra Toscana e alto Lazio anche intensi sulla Toscana settentrionale al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi velature sulla Sardegna al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna con locali piogge sui settori occidentali ancora soleggiato altrove in serata e nottata atteso me lo dai un evento della nuvolosità ma con te fa ancora asciutto mi rialzo al centro nord in casa sud e sulle Isole Massi di Stabio cara Nord Elia sul resto d'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

