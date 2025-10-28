Meteo | Previsioni per mercoledì 29 ottobre
A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 6°C, lo zero termico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per oggi 28 ottobre 2025 https://meteo.ansa.it/ - facebook.com Vai su Facebook
"A #Trieste, in occasione della #CorsadeiCastelli, ARPA FVG con Osmer porta la scienza tra la gente: strumenti per osservazioni meteo, previsioni in tempo reale e studi sui cambiamenti climatici". Così oggi l'assessore di #RegioneFVG @F_Scoccimarro http - X Vai su X
Meteo domani 29 ottobre: correnti più umide raggiungono l’Italia con nuvole e piogge - Meteo: domani 29 ottobre tempo più nuvole in Italia con correnti umide che porteranno entro sera piogge e anche temporali ... Come scrive centrometeoitaliano.it
Meteo, l’Italia si prepara al peggioramento improvviso: quando torna il maltempo - Le previsioni meteo della settimana in Italia: le giornate stabili faranno presto spazio al maltempo. Scrive newsmondo.it
Meteo Torino: oggi poco nuvoloso, Mercoledì 29 cielo coperto, Giovedì 30 nubi sparse - Giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, temperatura minima 6°C, massima 18°C ... Si legge su ilmeteo.it