Meteo le previsioni in Campania per martedì 28 ottobre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 28 ottobre ottobre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 0.4mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3196m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 0. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per martedì 28 ottobre 2025

Altre letture consigliate

Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per oggi 28 ottobre 2025 https://meteo.ansa.it/ - facebook.com Vai su Facebook

Che tempo farà la prossima settimana? #meteo #previsioni - X Vai su X

Meteo Napoli – Ulteriore miglioramento in arrivo, ma con nuovo maltempo all’orizzonte: ecco le previsioni - Cieli spesso nuvolosi con ampie schiarite in arrivo, ma nuovo maltempo è in arrivo all'orizzonte in città: ecco le previsioni ... Come scrive centrometeoitaliano.it

Meteo a Napoli e in Campania: le previsioni di Halloween e del ponte di Ognissanti - Poi, una nuova perturbazione, dagli effetti e dalle conseguenze, in termini di apporti di pioggia, ancora incerti. Lo riporta msn.com

Meteo, allerta maltempo per grandine e nubifragi: ecco dove. Le previsioni - Nelle prossime ore il Nord del Paese sarà interessato da un peggioramento con piogge, temporali e possibili ... Riporta tg24.sky.it