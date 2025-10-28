Meteo il caldo anomalo si ritira | da giovedì peggioramento con piogge e temporali

L’anticiclone che in questi giorni protegge la Sicilia garantirà tempo stabile e soleggiato anche nel territorio agrigentino fino a mercoledì. Le temperature resteranno gradevoli, con massime attorno ai 22 gradi e venti deboli di direzione variabile. Sono le previsioni di Lorenzo Badellino di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it