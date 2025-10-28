Meteo | il bel tempo ha le ore contate in arrivo nuove piogge anche a Catania

L’anticiclone presente alle latitudini mediterranee proteggerà la Sicilia fino a mercoledì, favorendo una giornata in prevalenza soleggiata. Giovedì però la pressione sarà in lieve calo, quanto basterà per consentire il passaggio di un sistema frontale in arrivo da ovest che determinerà un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

